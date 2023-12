O retorno ao trabalho dos 223 profissionais do Instituto de Cardiologia (IC) de Porto Alegre que tiveram a readmissão determinada pela Justiça ainda é incerto. A decisão, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4), determinou que os profissionais demitidos entre os dias 16 e 17 de novembro fossem reintegrados às suas funções. A Fundação Universitária de Cardiologia, administradora do hospital, garante que irá cumprir a decisão, mas ainda não explicou como será feita a retomada.