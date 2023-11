Hábitos iniciados cedo e mantidos ao longo dos anos, atenção a sintomas e investimento em relações sociais fazem parte do pacote de cuidados para o homem manter a saúde na terceira idade. A prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata dominam a pauta do Novembro Azul, mas há uma série de outros cuidados simples e fundamentais a serem seguidos a partir dos 60 anos.