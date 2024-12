Andressa Alves da Silva, geriatra associada à Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio Grande do Sul (SBGG/RS), comenta que o aumento da expectativa de vida tem feito com que as pessoas cheguem à terceira idade bem mais funcionais e, por consequência, sexualmente ativas. Também reforça que, embora seja comumente associada à juventude, a vida sexual é algo que precisa ser considerado ao pensar no envelhecimento saudável e na qualidade de vida dos idosos.