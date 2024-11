Um cruzeiro pela costa brasileira, a segunda viagem ao Jalapão, no Tocantins, mais uma visita a Curitiba, no Paraná, e outra a Bertioga, em São Paulo. Essas foram as aventuras vividas por Sueli Nascimento de Souza, 66 anos, nos últimos 11 meses. Aposentada há seis anos, a moradora de Canoas divide sua rotina entre o trabalho autônomo e os diferentes roteiros que faz pelo Brasil.