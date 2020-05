Artigo Cada tempo com seus heróis: como o médico do século 19 que ousou apostar na higienização das mãos é um exemplo até hoje A história do húngaro Ignaz Semmelweiss, que associou as mortes em uma maternidade a infecções causadas pela sujeira, foi contada pelo escritor Kurt Vonnegut, autor de "Matadouro 5"