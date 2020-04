POA contra a pandemia Diário do front: leia os relatos de quem está na linha de frente do combate ao coronavírus Uma médica intensivista do Hospital Moinhos de Vento, uma enfermeira do Hospital de Clínicas e um médico infectologista do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, narram os dramas, os medos e as alegrias que têm vivenciado no trabalho e em casa durante a crise de saúde global