POA contra a pandemia Diário do front: chefe do Serviço de Medicina Intensiva Adulto do Moinhos de Vento relata como tem sido o combate ao vírus Para a médica Roselaine Pinheiro de Oliveira, 53 anos, apesar de toda a gravidade, os familiares dos pacientes se tranquilizam ao ver o que as equipes estão fazendo