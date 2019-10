Projeto Comprova Boato sobre Mais Médicos exagera presença de brasileiros e esconde alta taxa de desistência As 8,5 mil vagas que ficaram em aberto com a saída dos cubanos foram preenchidas após dois editais no ano passado. O alto índice de desistências, porém, fez com que o governo abrisse nova seleção para suprir 2,1 mil postos vagos em maio deste ano