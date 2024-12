Temporal derruba árvores e postes de energia elétrica no bairro Cristo Redentor; veja fotos

Uma árvore caiu sobre um prédio na Rua Comendador Albino, no bairro Cristo Redentor, após o temporal que atingiu a Capital no domingo (1º). As rajadas de vento, que chegaram a quase 100 km/h em alguns pontos de Porto Alegre, arrancaram a árvore pela raiz, fazendo-a tombar sobre a fachada do edifício.