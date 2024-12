Curto-circuito deixa moradores e comerciantes sem energia na Azenha, em Porto Alegre; veja vídeo

Um curto-circuito provocou uma explosão na Avenida da Azenha, na altura do número 941, em Porto Alegre, no fim da manhã desta sexta-feira (6). Por volta das 11h, cabos de energia se soltaram de um transformador e caíram em cima de um toldo de uma unidade da rede Boticário. O contato entre os fios energizados e a estrutura causou um estouro e, na sequência, a interrupção no fornecimento de energia. Até o momento, não há previsão para o retorno da luz.