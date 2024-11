Dois episódios de encalhe de navios com cargas para a indústria gaúcha, ocorridos entre 31 de outubro e a sexta-feira passada (8), despertaram o olhar sobre a qualidade e a segurança do transporte hidroviário de cargas no Rio Grande do Sul. Sem determinar valor nominal, autoridades estimam que 20% da economia gaúcha chega e sai do Estado em navios.