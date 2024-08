Desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) decidiram, por unanimidade, que devem ser mantidas as três casinhas que servem de abrigo a cães comunitários na rua Ângelo Crivellaro, em Porto Alegre. A polêmica em torno do caso se estende desde 2019. As casas ficam em frente ao Condomínio Tulipa, no bairro Jardim do Salso.