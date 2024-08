Eles sofreram com a maior tragédia climática do Rio Grande do Sul e ainda tiveram que lutar contra uma doença grave. Mas, nem por isso, perderam a disposição para brincadeiras e para assumirem o posto de “melhor amigo” de alguém disposto a lhes receber. Resgatados da enchente, 27 cães se recuperam da cinomose e estão em processo de adoção no abrigo da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em Canoas. Alguns ainda aguardam um tutor.