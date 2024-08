Foi amor à primeira vista. Assim, o químico industrial Cássio de Oliveira, 30 anos, e a dentista Vanessa Drehmer, 34, descrevem o começo do relacionamento com Flor, a cachorrinha que adotaram de um abrigo para animais de estimação resgatados durante a calamidade de maio. Os três, no entanto, foram separados por um incidente inesperado. O casal faz buscas e apela por ajuda para reencontrar a mascote.