Passados mais de dois meses do período de resgate emergencial em meio à enchente, o Rio Grande do Sul segue com 18,4 mil animais em 363 abrigos segundo dados desta quarta-feira (10). As informações constam em painel atualizado pelo governo do Estado, Arcanimal – plataforma digital de apoio a animais em situação de emergência – e Grupo de Resposta a Animais em Desastres (Grad).