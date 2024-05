"Eu não vou poupar vocês", escreve a esgrimista e protetora dos animais Deise Falci em um dos vídeos publicados no Instagram, em que chora ao encontrar um cachorro morto e outros dois completamente assustados, deixados no quintal alagado de uma casa na Região Metropolitana. Desde o dia 3 de maio, a baiana radicada no Rio Grande do Sul está na linha de frente dos resgates de cães e gatos que foram abandonados na enchente ou ficaram para trás quando os tutores precisaram deixar as suas casas às pressas.