A Ilha da Pintada, em Porto Alegre, está com as ruas cobertas de areia depois da enchente. Como baixou o nível da água no Delta do Jacuí e no Guaíba, começaram a ficar visíveis os estragos. Em muitos pontos, passa de um metro a altura da areia na rua. Pelas placas de trânsito, é possível ter a dimensão do problema.