Internacional vence Monsoon e vai ter vantagem nas semifinais do Gaúcho diante do Caxias

O Internacional fechou a fase de grupos do Campeonato Gaúcho vencendo por 2 a 0 o Monsoon, nesta sábado, no Beira-Rio, pela oitava rodada. Ainda invicto, o Colorado terminou na liderança do Grupo B, com 20 pontos, e também com a melhor campanha, porque o Grêmio liderou o Grupo A, com 17, e o Juventude liderou o Grupo C, com 19 pontos.