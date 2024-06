Novo lar em outro Estado Notícia

Para todo o Brasil: governo do RS e Força Aérea Brasileira oferecem transporte gratuito para animais adotados

Iniciativa busca estimular adoção de pets resgatados da enchente de maio no Rio Grande do Sul. Centenas de cães e gatos já foram enviados para outros Estados. Os bichinhos, já microchipados, são entregues aos novos tutores no momento do desembarque nos locais de destino

28/06/2024 - 21h08min Atualizada em 28/06/2024 - 23h54min