Procon da Capital já autuou 12 estabelecimentos por venda de produtos que tiveram contato com água da enchente

Os locais que mais apresentaram problemas, de acordo com o órgão, foram mercados. Clientes devem estar atentos não apenas com os produtos expostos nas prateleiras, mas também com as condições de higiene nas cozinhas das empresas

09/07/2024 - 20h58min