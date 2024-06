Integrante da Defesa Civil preso por suspeita de saques admite ter levado caixas de doces e diz que iria distribuir para crianças

Os dois integrantes da Defesa Civil Municipal de Eldorado do Sul que foram presos na manhã desta sexta-feira (28) por suposta participação em saques durante a enchente de maio negam ter praticado os crimes. Imagens mostram ambos, com coletes identificatórios da repartição que lida com catástrofes, tripulando uma retroescavadeira junto a mureta de uma empresa que foi arrombada e saqueada. Testemunhas dizem que a dupla derrubou o muro e ajudou ladrões a levarem doces e outros produtos guardados no depósito da firma. Um deles admite que levaram caixas de guloseimas, mas para distribuir à população.