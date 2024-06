Operação Improbus Notícia

Integrantes da Defesa Civil que teriam participado de saques durante enchente em Eldorado do Sul são presos

Imagens mostram homens com coletes da repartição pública usando retroescavadeira para arrombar estabelecimento onde multidão furtou alimentos. Investigação prossegue para verificar se parte dos bens foi colocada em cestas básicas de donativos. No mês de maio, cidade foi uma das mais atingidas pela água, com mais de 80% do território submerso