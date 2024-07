Fique atento Notícia

Donos de cavalos resgatados na enchente têm até terça-feira para buscá-los

No abrigo de Equinos da EPTC, localizado no bairro Lami, no extremo-sul de Porto Alegre, ainda há 13 animais que foram salvos. Se os tutores não aparecerem, serão disponibilizados para adoção

15/07/2024 - 14h48min