A espera durante quatro dias por socorro ilhado em um telhado em Canoas, durante a cheia de maio, fez do cavalo Caramelo um símbolo de superação durante a enchente no Rio Grande do Sul. Após dois meses de internação no Hospital Veterinário da Ulbra, no município da Região Metropolitana, Caramelo ainda aguarda um desfecho para essa história (veja o vídeo abaixo).