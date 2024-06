Passado um mês do resgate do cavalo Caramelo, que ficou por quatro dias em um telhado em Canoas, durante a enchente, o programa Timeline, da Rádio Gaúcha, entrevistou nesta terça-feira (11) Sérgio Padilha, que afirma ser dono do animal. O Hospital Veterinário da Ulbra informa que a devolução dos animais acolhidos e tratados depende da comprovação de propriedade do animal.