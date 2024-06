Recomeço Notícia

Mais de 200 animais resgatados da enchente ganham novo lar após feira de adoção na Redenção

Cães e gatos haviam sido vacinados e microchipados antes de serem entregues às novas famílias. Evento foi uma parceria entre governo do Estado, prefeitura de Porto Alegre, Exército e protetores. Uma nova feira, com duração de 30 dias, deve começar no próximo sábado (29) no Shopping Total

23/06/2024 - 19h42min Atualizada em 23/06/2024 - 19h44min