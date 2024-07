Serviço da EPTC Notícia

Os outros "Caramelos": 17 cavalos resgatados da enchente ainda esperam pelos donos em abrigo de Porto Alegre

Tutores têm até 16 de julho para buscar os animais no recinto, situado no bairro Lami, na Zona Sul. Após esse prazo, equinos serão disponibilizados para adoção. Muitos chegaram ao local com ferimentos nas patas e no tronco, o que indica que ficaram presos ou que se esforçaram para escapar de afogamentos

08/07/2024 - 18h23min Atualizada em 08/07/2024 - 21h39min