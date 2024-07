A ciclovia da Avenida Ipiranga terá um trecho de cinco quilômetros liberado dentro do prazo de 30 dias. É o que projeta a Prefeitura de Porto Alegre, que iniciou nesta segunda-feira (22) a construção de desvios no traçado da via. A ciclovia será desviada para dentro da avenida em três pontos onde ocorreram desmoronamentos do talude do Arroio Dilúvio.