Lenda e realidade Notícia

Muro da Mauá ganha novos painéis para simbolizar resistência de Porto Alegre à enchente

Com 48 metros de extensão, nova fase cultural da muralha une o Negrinho do Pastoreio e o cavalo Caramelo. O lançamento do Muro dos Pedidos será às 18h de quinta-feira (25), com cerimônia para convidados

22/07/2024 - 17h39min