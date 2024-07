Dizem que o Guaíba causou um trauma nas pessoas. Que algumas sequer querem vê-lo de perto tão cedo. Para colocar o Cisne Branco navegando novamente sobre ele, a proprietária Adriane Hilbig entendeu que era preciso fazer as pazes com suas águas. Apostando no simbolismo do Dia do Amigo, a volta da embarcação turística ocorreu na noite deste sábado (20), com uma festa a bordo do barco.