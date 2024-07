Com apoio de doações, coletivo de arquitetos reforma escolas de Porto Alegre atingidas pela enchente

Os corredores da Escola de Educação Infantil Mário Frigo, no bairro Farrapos, em Porto Alegre, estão cinzas e vazios há dois meses e meio. Antes repletos com mais de cem crianças, brinquedos e cores, os espaços, atingidos pela enchente, aguardam pela retomada da rotina. Mas não deve demorar: a reforma do local está a todo vapor, feita de graça pelo coletivo Arquitetos Voluntários, que articula doações de parceiros para viabilizar a volta das atividades.