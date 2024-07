A Praça Osvaldo Cruz, localizada entre as ruas Voluntários da Pátria, Comendador Manoel Pereira e Chaves Barcellos, no Centro Histórico, em Porto Alegre, viveu momento de celebração nesta sexta-feira (12). A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) promoveu evento pelo aniversário de dois anos de adoção do espaço, que foi atingido durante a enchente de maio, quando a água chegou a 1m60cm no local.