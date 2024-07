Quase três meses depois da enchente, obras de recuperação da pista do Salgado Filho ainda são pouco perceptíveis

Uma semana depois do anúncio de que o Aeroporto Salgado Filho voltará a funcionar parcialmente em outubro, há algo estranho no ar — e não são aviões de carreira. Os ensaios técnicos indicaram que parte da pista precisará ser refeita, porque a sub-base (aquela abaixo da camada de asfalto) foi afetada pelo alagamento. A Fraport garante que já começou fazer as intervenções necessárias, mas quem olha pelo lado de fora não vê máquinas pesadas atuando na pista.