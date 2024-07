Há 10 anos, relatório apontou problemas em comportas, muro e casas de bombas da Avenida Mauá 

Os problemas no sistema anticheias na região central de Porto Alegre, que vieram à tona em maio com a enchente que superou a cheia de 1941, já eram conhecidos há uma década. No final de 2014, um relatório entregue à antiga concessionária do Cais Mauá à prefeitura de Porto Alegre e ao extinto Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) indicou problemas na proteção ao Centro Histórico.