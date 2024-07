Avanço do projeto do trecho 2 da Orla depende de estudos sobre sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre

O avanço do projeto do trecho 2 da orla do Guaíba, em Porto Alegre, depende do resultado de estudos referentes à cota de inundação na região e ao sistema de proteção da cidade. A maior preocupação da prefeitura diz respeito ao futuro centro de eventos. A edificação necessita ser construída sobre um terreno com impermeabilização adequada, assim como a parte seca da marina e o playground das crianças previstos para o empreendimento.