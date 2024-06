Após ter sido duramente atingida pela enchente, a orla do Guaíba, em Porto Alegre, voltou a receber mais frequentadores na manhã deste sábado (8). O público, no entanto, está longe do habitual se comparado a um típico final de semana de sol. Como ainda há partes tomadas pelo barro e danificadas, a prefeitura de Porto Alegre colocou fitas de isolamento e placas interditando a área mais próxima ao Guaíba, perto da Usina do Gasômetro e seguindo pela extensão do trecho 1.