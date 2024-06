As vias de alguns dos bairros mais atingidos pela enchente de maio seguem com robustos montes de entulhos em Porto Alegre. Neste sábado (15), a reportagem de GZH circulou por ruas do Humaitá, da Vila Farrapos e do Sarandi. Além do cheiro forte e desagradável, foi possível ver bocas de lobo entupidas, lodo e lixo nas calçadas, além de indignação por parte dos moradores.