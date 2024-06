Mesmo com previsão de chuva para o final de semana, a prefeitura de Porto Alegre anunciou, nesta sexta-feira (14), o início da implementação de ações para recuperação do trecho 3 da orla do Guaíba. Submerso por semanas, o espaço agora já está seco, mas ainda carrega marcas da enchente. De faixas marrons nas goleiras brancas, indicando o nível onde a água chegou, à vegetação morta, a estimativa inicial é de um prejuízo de R$ 5,8 milhões, de acordo com a plataforma Reconstruir Porto Alegre.