Prefeitura segue executando serviço emergencial para conter infiltração no dique Rio Branco, em Canoas

Uma equipe da prefeitura de Canoas segue executando nesta quinta-feira (20) o serviço de colocação de argila para fazer uma contenção no dique do bairro Rio Branco, que apresentou uma infiltração após nova elevação dos rios que chegam ao Delta do Jacuí. Conforme o secretário municipal de Obras, Guido Bamberg, o trabalho deve continuar durante o dia para dar mais estanqueidade onde foi feito o conserto da estrutura, que contava com colocação de pedras de forma emergencial.