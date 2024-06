As 3.495 famílias que estão fora de casa após a enchente e foram incluídas no primeiro lote do programa Estadia Solidária em Porto Alegre precisam sinalizar que aceitam o benefício para começar a receber o dinheiro. A prefeitura definiu que o valor repassado será de R$ 1 mil por mês. De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Jorge Brasil, uma vistoria da Defesa Civil será necessária para certificar que residência dos contemplados está inabitável: