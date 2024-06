Moradores da Ilha das Flores voltam a encontrar alagamentos em áreas que já estavam secas ou com redução no volume de água. Nesta terça-feira (18), em casas de madeira que ficam perto da BR-290, na Rua dos Eucaliptos, poças se formaram novamente embaixo das estruturas, que ficam erguidas, e o acesso às portas precisa ser feito com tábuas, ainda em função dos estragos provocados pela enchente de maio.