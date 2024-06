Desde o dia 1º de maio, o asfalto virou casa para a família de Loreci Leal Santiago, a Lori, 55 anos. Do antigo lar, só restaram as lembranças, porque o resto o Guaíba levou. A bordo de uma Kombi lotada, ela, o marido, duas irmãs, uma nora e uma neta de seis anos saíram da casinha onde moravam, na Vila Pinheiro, e se instalaram às margens da BR-290, em Eldorado do Sul.