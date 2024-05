Quando a cheia do Rio Jacuí começou a chegar à casa deles, no dia 2 de maio, Edna e Domingos Salvador comemoravam 43 anos de casamento. Durante todo este tempo, eles residiram no mesmo local, em Eldorado do Sul. Naquele dia, se prepararam para enfrentar a enchente, erguendo móveis e bens a mais de um metro do chão. Desta vez, no entanto, não foi o bastante.