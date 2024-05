Um corpo foi encontrado soterrado embaixo de um viaduto de acesso ao município de Eldorado do Sul, na BR-290, no final da manhã desta quarta-feira (22). Durante a manhã, o Corpo de Bombeiros Militar fazia buscas a desaparecidos da enchente que atingiu o Estado. Em Eldorado do Sul, praticamente todo o município ficou alagado, com milhares de casas destruídas e pessoas fora de suas residências.