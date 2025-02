Sombra, sorvete e água gelada: como os passo-fundenses estão lidando com a onda de calor

Avenida Brasil, a principal via de Passo Fundo, estava com movimento baixo na tarde desse domingo (23). Calorão faz com que moradores saiam mais à noite, relatou comerciante.

Sombra , sorvete e água gelada : só assim para driblar o calorão neste domingo (23) em Passo Fundo, no norte gaúcho. No segundo dia da onda de calor , a maioria procurou refúgio para se esconder do sol e das altas temperaturas.

A previsão do tempo estimou máxima de 31ºC, mas nas ruas a sensação térmica parecia mais alta . Um relógio na Avenida Brasil marcou 35ºC por volta das 14h40min — um reflexo da temperatura do próprio aparelho em meio ao calor escaldante.

O motivo para a onda de calor é, mais uma vez, um sistema de alta pressão em médios níveis , que favorece a subsidência do ar (movimento de cima para baixo) e resulta no aquecimento da atmosfera e redução da umidade , inibindo a formação de chuvas. A tendência é que o cenário siga até quinta-feira (27) , segundo o site meteorológico Climatempo.

Quem precisou sair de casa e enfrentar o calorão logo no começo da tarde deste domingo foi a cozinheira Luciane Cristina da Silva. Ela aproveitou para tomar um sorvete enquanto esperava o ônibus na parada do Clube Comercial.

Elenir Definski, gerente da sorveteria que fica ao lado da parada, conta que, em dias mais quentes o mais comum é que a busca por alimentos gelados se intensifique à noite. No sábado (22), por exemplo, teve fila até as 22h30min. Ao longo do dia, os trabalhadores do local focam na hidratação para driblar o calor.