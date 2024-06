Com nova elevação do nível do Guaíba, que em medição das 10h15min desta segunda-feira (3) marcava 3m78cm na Usina do Gasômetro, ruas dos bairros Ipanema e Guarujá, na zona sul de Porto Alegre, voltaram a ser invadidas pelas águas. O vento sul que represou o lago ainda provocou ondas no calçadão de Ipanema.