Sem luz há sete dias, um grupo de moradores do bairro Cidade Baixa ateou fogo em um móvel na Rua José Patrocínio, nesta segunda-feira (13), como forma de protesto. A reivindicação é que a Rua Alberto Torres não teve a energia restabelecida, mesmo com a iluminação voltando no entorno, como os casos da própria José do Patrocínio e da Lima e Silva.