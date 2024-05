O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) divulgou atualização sobre a retomada de operação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Moinhos de Vento, na área central de Porto Alegre. O diretor-geral do órgão, Mauricio Loss, projeta reativação da unidade nesta terça-feira (14) e restabelecimento do sistema de abastecimento no dia seguinte. No entanto, a confirmação dessa previsão depende de fatores como volume de chuva, nível da água do Guaíba e funcionamento dos motores da estação, segundo a prefeitura. A informação foi divulgada em coletiva de imprensa, realizada na tarde desta segunda-feira (13).