O Mercado Público de Porto Alegre teve a limpeza retomada nesta terça-feira (28). O trabalho havia começado no dia 23 de maio, mas teve que ser paralisado com os novos alagamentos que atingiram a Capital na semana passada, impedindo a continuidade da higienização. Durante a manhã, equipes da prefeitura e da empresa Stihl voltaram a fazer a retirada do lodo, que atingiu até a tubulação, e a desinfecção da área interna, com ajuda de hidrojato. A enchente causou estragos nas bancas, elevadores e escadas rolantes.