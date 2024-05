A limpeza do Mercado Público de Porto Alegre, iniciada e interrompida na quinta-feira (23), prosseguirá suspensa ao longo do fim de semana. Cogitou-se retomar os trabalhos no sábado, mas a elevação no nível do Guaíba — que alcançou 4m30cm por volta das 20h30min desta sexta — consolidou a decisão de dar continuidade à atividade na segunda-feira (27).